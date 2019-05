13 receitas de coxinha para fazer seu próprio rodízio em casa

Recentemente, já piramos com o rodízio de coxinha e estamos aqui, mais uma vez, para exaltar o salgado mais amado desse Brasilzão!

No bar, em festa de criança, na padaria, a coxinha é um verdadeiro sucesso. Em casa, não é diferente: preparar uma porção para dividir com a família no aconchego do lar também é maravilhoso e não tem erro, né? Por isso, selecionamos 13 receitas do quitute, incluindo opções tradicionais, fit, vegana e mais algumas diferentonas. Vem ver!

–

Buscando uma opção mais saudável? Já achou!

Que tal dar uma renovada no cardápio?

Agora, se você é da opinião que “time que está ganhando não muda”, vai de tradicional!

–

Mas é um salgadinho democrático, sim!

–

Frango hoje não? Calabresa é uma ótima substituta

–

Rolou uma identificação e muita fome, viu?

–

Pimenta do reino e salsa para dar um toque todo especial…

Com queijo parmesão ralado…delícia!

–

Está liberada na sua dieta!

–

*Abrindo a latinha de cerveja para ler essa receita*

–

Perfeita para você surpreender as visitas na hora do petisco. Fica a dica!

–

Mais uma surpreendente!

–

Vamos fechar essa lista deliciosa com um recheio bem cremoso e gostoso.