13 receitas fáceis e diferentes com sardinha em lata pra você experimentar

Sabe aquela lata de sardinha que você tem em casa? Ou quando bate aquela vontade de comer peixe, mas sem gastar muito? A sardinha é barata e faz muito bem para a sua saúde – além de rica em Ômega 3, esse ingrediente pode te proporcionar mais cálcio do que um copo de leite.

Se você ainda não está convencida de que esse peixinho é uma das melhores opções na hora de fazer aquela boquinha, prepare-se: essa lista de receitas vai mudar a sua opinião (e te deixar com água na boca). Prepare a lata de sardinha!

–

A massa tradicional da panqueca pode se transformar em uma nova combinação toda trabalhada no recheio, muuuito recheio. Claro que você pode comer com o que quiser, mas teste fazer com aquela sua latinha de sardinha – vai ficar uma maravilha.

–

Além de rápida, essa receita é saborosa e levinha!

–

Incremente a massa de domingo com esse peixinho.

–

Precisando fazer uma receita para aquela festinha sem gastar muito? Essa é uma ótima opção.

–

Essa clássica receita paulistana leva sardinha, sabia? Faz toda a diferença no prato.

–

Quase tudo fica bom com batata, mas a sardinha não precisou de muito esforço para ficar perfeita.

–

Quer ser chique sem passar do orçamento? Utilize essa receita na próxima ocasião especial para receber as pessoas com estilo, e sem gastar muito.

–

Lembra da ômega-3 e cálcio? Saiba que além dessas características, os pratos com sardinha também são tão ricos em proteínas quanto a carne vermelha.

–

Falando em lanche, esse é perfeito para levar por aí.

–

Já esse pãozinho é perfeito para o café da tarde.

–

Cansou do clássico frango? Experimente a sardinha!

–

Você já deve ter comido sardinha com molho de tomate, é só acrescentar queijo, e pronto, temos um prato delicioso.

–

Ama macarrão? Aqui vai uma receita nada óbvia, e é claro, com sardinha.

Se você testou essas receitas e acabou se tornando um verdadeiro fã da sardinha, prove também com shoyu: Como fazer sashimi de sardinha