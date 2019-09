14 cafeterias cool em SP que estão bombando no Instagram

View this post on Instagram

O Pato Latte foi o primeiro drink de Cold Brew que entrou no nosso cardápio. Simples, ele é uma mistura bonita do nosso Cold concentrado com leite, na mesma proporção. E já que esse inverno tá ensolarado, fica aqui a dica 👹 Servimos ele tanto no Pato (das 9 às 19h), quanto na Janela do Pato (das 12h às 15h), ali, do outro lado da rua na @casanaturamusical . Como sempre, mais uma bela foto do Felipe Giubilei