Páscoa não existe sem ovo de chocolate, fala a verdade. Mas tem uma tradição que a gente também ama muito que é comer um bacalhau bem caprichado cercada de quem a gente .

O peixe salgadinho permite muitas possibilidades de receitas, mas tem sempre aquele sabor marcante que costuma dividir os convidados entre haters e lovers. Se você, assim como a gente, é do time dos que amam bacalhau, dá uma olhadinha nesta seleção bem especial que fizemos só com as mais deliciosas receitas que usam o ingrediente.

Bolinho de bacalhau, salada e, claro, os tradicionais pratos que todo mundo já conhece- e adora!- estão na lista. Ah, tem também umas receitas mais ousadinhas pra quem quer testar algo novo nesta Páscoa. Coloca o peixe de molho para dessalgar e vamos lá?

Entradas e Saladas

Crocante por fora e macio por dentro! É só colocar um fio de azeite e nhac!

E o visual é incrível! Repare em cada uma destas camadas perfeitas e deliciosas.

A receita é deliciosa e dá pra fazer com as lascas do bacalhau. A dica é servir em tigelinhas para dar um charme a mais!

Gostamos da nossa torta assim: com massa amanteigada e MUITO recheio! Pode apostar que é sucesso na certa!

Dá pra fazer salada com peixe? A resposta é sim e fica maravilhosa. Vale realmente a pena tentar esta delicinha aí na sua casa.

Os clássicos

Postas altas e bem tenras, esta receita não tem erro! Se você quiser deixar o prato mais saboroso, acrescente este molho de curry em cima na hora de servir.

Por que mexer nos clássicos não é mesmo? Batatas finas e bacalhau em lascas dão match sempre!

Pois é, mas ainda assim, dá pra dupla batata + bacalhau ficar ainda melhor se você combinar com cebola caramelizada. Que trio!

Outro grande clássico é o bacalhau com natas ou creme a base de leite. Se você ainda não provou, pode ir com fé nesta receita. É uma das nossas preferidas!

Bacalhau desfiado é o seu queridinho? Esta receita não vai te decepcionar. A batata palha dá aquela crocância que faz toda a diferença!

É o favorito de muita gente. Salgadinho e cremoso, ele costuma agradar em cheio!

Há quem diga que o brócolis e o ovo são ingredientes que não devem faltar numa receita de bacalhau. Se você pensa assim, esta é a sua!

Diferentões

Este bolo salgado pode parecer inusitado, mas a gente garante que é bem saboroso e perfeito como lanche da tarde ou em um brunch de Páscoa.

Não chega a ser uma novidade na casa de famílias portuguesas, mas não é o preparo mais comum do bacalhau. Se você ama o peixe com uma textura bem macia, pode apostar neste prato pra fazer a felicidade na Páscoa.

Todo mundo sabe que ovo combina com bacalhau, mas esta fritada revisitada vai te surpreender!