Tem muita gente querida que você quer presentear nesse Natal, né? Por outro lado, não está fácil para ninguém e, infelizmente, não está sobrando dinheiro para comprar itens incríveis para todo mundo, certo? Sabemos bem como é isso! Mas achamos uma solução: lembranças mais em conta, que podem ser feitas em casa (na sua cozinha, mas especificamente) e todos vão gostar. Afinal, quem não ama comer?

Confira 15 presentes comestíveis fofos e deliciosos, que vão fazer a alegria dos seus amigos e familiares:

1. Boneco de Neve Marshmallow

Os bonecos de neve são uns dos personagens mais bonitinhos do Natal. Dá para fazer um com palitos, marshmallow e chocolate – use outros docinhos para criar mais acessórios. Outra dica: chame a criançada para ajudar, elas vão adorar!

2. Balinhas de Menta

3. Biscoitos decorados

Esses é para o o grupo das criativas, que querem preparar algo bem personalizado. Faça uma massa tradicional de biscoito e capriche na decoração. Se joga, miga!

4. Chocolate quente no potinho

Quem ama filmes estrangeiros de Natal e relaciona a data com neve e friozinho, vai amar esse presente. Procure uma receitinha de chocolate quente, coloque os ingredientes no potinho e acrescente uns pedacinhos de chocolate ou marshmallow. Dar uma canequinha junto é uma ótima ideia.

5. Globo de Cupcake

Que tal um cupcake de red velvet? Delícia! Você pode fazer essa receita e usar a ideia do globo para servir outros cupcakes sem correr o risco de estragar a cobertura. Daqui

5. Pop Cake

Procurando algo bem docinho, mas quer sair dos biscoitos, cupcakes ou brownies? Achou! Deixando uma receita aqui de pop cake para você.

7. Amêndoas glaceadas

Além de um charme, as castanha com açúcar e canela vão deixar um cheirinho delicioso pela casa (já estamos sentindo daqui e ficando com a água na boca). Olha a receita aqui.

8. Gingerbread

Um clássico é um clássico, né, mores? O biscoito feito com especiarias como gengibre, canela e cravo é sucesso, pode apostar. Saiba como fazer aqui.

9. Pretzel

Quem resiste a um pretzel? Depois da massa pronta, jogue chocolate por cima (yummy!!!!). E para deixar esta delícia com a carinha do Natal, use granulados e confeitos da cor verde e vermelho.

10. Panetone recheado

Não é nenhuma grande novidade, mas é uma delícia, né? E o melhor, você pode preparar com os ingredientes que a pessoa mais gosta. Vai presentear algum chocólatra, que tal com recheio de Nutella?

11. Brigadeiro

Esse também não tem erro. Pode ser aquela receita simples e gostosa de brigadeiro e aí, a maneira que você embrulhar que vai dar a carinha de um presente legal: coloque em caixinhas, ou no pote como da foto acima. Ah, dá para fazer brigadeiro de colher também!

12. Trenó mágico

Se você não tem muita prática na cozinha e prefere não arriscar, essa opção é ótima. Você só vai precisar de doces já prontos, em diferentes tamanhos, e de cola quente para juntá-los. Olha o passo a passo aqui.

13. Árvore de Brownie

Você pode aproveitar a sua receita preferida de brownie e adaptar para o tema, criando árvores de Natal deliciosas.

14. Tubinhos natalinos

Outra opção com doces já prontos. Selecione as guloseimas mais gostosas e que combinam com a data e coloquem nos tubinhos de vidro. Depois, com um laço bem bonito, você pode juntá-los. Fica uma graça!

15. Guirlanda comestível

Um dos elementos mais tradicionais da decoração natalina podem virar deliciosas guloseimas. Você vai usar cereais, marshmallow e corante verde. Receitinha completa aqui