15 receitas simples, deliciosas e nada óbvias com batata

A batata é um dos ingredientes mais versáteis da gastronomia – e favoritos dos consumidores. Difícil não amar batata, viu? E para você que já é fã dela frita, assada e recheada, aqui vai uma seleção especialmente apetitosa de receitas diferentonas para inovar na cozinha. Seja no café da manhã, almoço, jantar, festinha ou happy hour, sempre há um prato perfeito feito com batata para preparar.

–

Da próxima vez que quiser comer uma boa pizza caseira, não se preocupe com a massa: a batata pode render uma boa base para o seu prato de sábado à noite.

–

O preparo pode te custar um tempinho maior do que outras receitas por aí, mas o resultado é uma massinha caseira e muito gostosa. Que tal testar no próximo domingo?

–

Essa receita leva bastaaante queijo e vai te conquistar!

–

Aqui vai uma ótima ideia para por em prática na próxima reunião de família.

–

Fitness e delicioso, sim, dá para juntar os dois e comer com hashi.

–

A batata chips de sempre com um gostinho bem gourmet, vale a pena provar!

–

Entre tantos pratos quentes, selecionamos uma receita bem prática para que você incrementar a salada ou quem sabe servir na próxima festa com canapés.

–

O “goulash”é um prato feito com carne cortada em cubinhos e refogada. Nessa versão, o acompanhamento é cebola, pimentão e nhoque.

–

Ovos e batata? Sim! Acredite, essa combinação é muito boa, e apesar de seu preparo ser fácil, tem cara de gourmet.

–

Esse prato é perfeito para compor uma mesa sem carne, difícil não gostar!

–

Batata recheada é bem comum, mas que tal inovar no recheio? Essa receita é dedicada aos fãs de cogumelo.

–

Sabe quando a escola pede para que a criança leve um prato salgado? O rocambole vai fazer a alegria das crianças!

–

Parece bolinho de bacalhau, mas na verdade é só batata. Perfeito para beliscar no final de semana.

–

Esse potinho vai fazer sucesso na sua festa. Não é à toa, batata & queijo formam uma combinação irresistível!

–

Dá para fazer muita coisa com batata doce, principalmente pratos mais fitness, já que o ingrediente é cheio de propriedades benéficas à saúde. Essa receita vai substituir aquele seu pãozinho do café por uma versão mais equilibrada, e é claro, feita com batata.