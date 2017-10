16 motivos pelos quais amamos pão

Vamos comemorar o Dia Mundial do Pão, celebrado em 16 de outubro, porque esse alimento é um verdadeiro divisor de águas nas nossas vidas: quando não tem, a gente sofre. E quando tem, mas não podemos comer, sofremos também. Deixe a dor de não ter o seu sagrado pãozinho de lado e comemore o dia fazendo muitas receitas maravilhosas com ele!

1. Porque ele é maravilhoso em absolutamente todas as suas formas

Italiano, baguete, ciabatta, de queijo, de forma, de leite…

2. Porque ele serve como café da manhã, lanche, almoço, jantar e até sobremesa

Para começar o dia ele está lá, adocicar a tarde também, é uma opção saudável de lanche e serve de jantar quando você não está com vontade de preparar grandes receitas

3. Porque, sem ele, o aperitivo perde toda a graça

Quem se importa com palitinhos de legumes se não tiver uma torradinha?

4. Porque a parte de prepará-lo é uma verdadeira arte

Tem toda uma técnica incrível para a fermentação, o sovar e também a hora de assar.

5. Porque sejamos sinceros: ele é sagrado

Até nas orações ele está!

6. Porque o que seria do Natal sem a maravilhosa rabanada?

Nada. Absolutamente nada.

7. Porque a bisnaguinha com requeijão fazia o seu lanche da escola ser maravilhoso!

E sempre tinha um amiguinho querendo roubar seu delicioso pãozinho, hunf.

8. Porque ele é 50% parte do sucesso de um cachorro-quente

E você sabe que é verdade!

9. Porque ele agrada a absolutamente todos os paladares

Para quem prefere sem glúten, integral, com mandioquinha ou com leite condensado: tem para todo mundo!

10. Porque ele é a verdadeira salvação da sua fome noturna

…especialmente quando você chega levemente alcoolizada, rs.

11. Porque nada se compara ao cheiro de pão fresquinho ❤

Dá até vontade de ficar parada na porta da padaria por um tempinho…

12. Porque ninguém vai te julgar se você disser que simplesmente AMA pão

Já o contrário…

13. Porque sempre vai ter alguém para te ensinar uma nova maneira de comê-lo

O céu é o limite!

14. Porque ele combina com todas as estações

Refresca as manhãs no verão e aperfeiçoa a sopa no inverno, certo?

15. Porque qualquer coisa fica ótima com pão

Manteiga, geleia, cream cheese, queijos, ovos, carne… Escolha um e você verá!

16. Porque ele faz feliz todos os animais!

Patos, cachorros, gatos, coelhos, humanos – nós simplesmente pão!