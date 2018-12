Com a chegada do verão, não tem jeito, o calorão toma conta de todas as conversas de elevador e grupos de família no WhatsApp. Tem quem ama e tem quem odeia, mas o fato é que ninguém escapa dos efeitos dessa época do ano.

Para refrescar os dias quentes, um docinho bem gelado com frutas vai aliviar – e muito- as manhãs/tardes/noites calientes da estação. Se delicie com estas receitas e bon appétit!

Uma receita simples – e infalível – para você fazer até com os olhos vendados. A pitada de canela com as nozes cortadas dão um toque especial para o prato.

–

Não basta ser delicioso, o prato é também para ser comido com os olhos de tão lindinho que ficou com as flores comestíveis.

–

Fugindo um pouco dos doces com chocolate, este pudim vai fazer muito sucesso na ceia da família.

–

Ih, deu ruim para fazer doces mais demorados, como o brigadeirão? Com apenas quatro ingredientes, você vai fazer este flan em um piscar de olhos.

–

É fã de merengue? Então corre para o mercado comprar os ingredientes para fazer este bolo geladinho.

–

Uma taça de champanhe na mão e uma taça de creme de iogurte na outra.

–

Escolha as suas frutas preferidas da estação para criar uma combinação apenas perfeita para o verão.

É supersticiosa e tá buscando um Ano Novo com mais dindin no bolso? Uma sobremesa gelada com a cor amarela pode te agradar – e refrescar – bastante.

–

Olá, fãs de comida havaiana! A versão docinha do prato vai fazer enorme sucesso no verão.

–

Para os fãs das sobremesas clássicas, uma versão feita com frutas também vai agradar diversos paladares.

–

Aquela receita pá-pum que vai te fazer esquecer do calorão todo. Com pedaços de manga, maçã e banana, vai ficar ainda mais perfeita.

–

Mais uma sobremesa clássica em uma versão (mais ou menos) leve e, sim, muito saborosa.

–

O toque do suco de laranja vai fazer o diferencial para a saladinha de frutas que é muito a cara do verão, né?

Conhecidíssimo de nós brasileiros, o açaí geladinho é o salvador das noites mais quentes.

–

A apresentação da receita é bem lindinha e perfeita para ser servida em um jantar especial.