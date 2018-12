Ai, não dá para negar que a magia do Natal atinge a todos, mesmo aqueles que não se importam tanto com a data. O fim de ano é A MELHOR ÉPOCA PARA COMER MUITAS DELÍCIAS, e quem no mundo não gosta de comer, não é mesmo?

Essa tarefa de saborear de tudo um pouco nas ceias fica difícil quando os pratos são apresentados com tanta perfeição e atenção aos detalhes. A sua fome te faria destruir um lindo cupcake de creme com glacê verde que imita uma delicada Árvore de Natal decorada com bolinhas de açúcar coloridas? Talvez sim, mas que vai dar muita dó, isso vai.

Venha sofrer – e babar – com a gente com estes deliciosos pratos natalinos feitos com muito esmero.

Bolos e cupcakes

Você vai pensar duas vezes antes de querer desmontar estes bolinhos fofos e coloridos, repletos de aromas característicos dessa data festiva. Mas a culpa vai embora rapidinho na primeira mordida. Huuum…..

Árvores de Natal

Olha para estas deliciosas árvores natalinas, salgadas e docinhas, que foram impecavelmente montadas para a ceia. Será que se tirar só um pedacinho alguém vai notar?

Entradas e aperitivos

Antes do prato principal, que tal experimentar bonequinhos de neve e renas como aperitivos do que vem pela frente? Difícil é conseguir morder sem dó, né?

Biscoitos

Os biscoitinhos decorados são a cara do Natal, resgatando a tradição e os aromas típicos. Com muito amor, gengibre e canela, você vai passar alguns minutinhos admirando essas delicinhas antes de saboreá-las.

Estrelas

Estes pratos certamente darão um brilho todo especial para a sua mesa natalina. As estrelas estão bem cortadinhas, acho que não tem problema se tirar só uma pontinha delas para saber o gosto, né?