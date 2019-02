26 receitas de sacolé – ou geladinho – alcoólico para você se refrescar

O calorão do verão está entre nós e a temporada de bloquinhos de Carnaval está chegando. Eis um ótimo momento para aprender a fazer sacolés alcoólicos e se refrescar com a galera com aquele toquezinho a mais nas receitas congeladas.

Para os geladinhos alcoólicos darem certo e a bebida congelar junto com os outros ingredientes, você precisa respeitar as proporções de álcool com o restante da receita – senão, acabará com o líquido no meio de pedaços congelados de água e açúcar.

Cada saquinho comporta, em teoria, 150 ml, Mas, como precisa dar o nozinho para finalizar, pode contar aproximadamente 120 ml por porção.

E fique atenta: o tempo de congelamento varia de 24 a 48 horas, então se programe para fazê-los com antecedência.

Quer geladinho de caipirinha? Aqui tem três receitas + uma de mojito

Tem caipirinha para todos os gostos: de morango, de maracujá e de kiwi. O mojito é o (delicioso) bônus do vídeo – e fica lindo no saquinho, com a folhinha de hortelã enfeitando.

Olha o sacolé de piña colada! E também de frozen, de batidas e de caipirinha tradicional

Piña colada é uma delícia líquida na taça e congelada no saquinho. Aqui você também aprende a fazer sacolé de frozen de manga com maracujá e gengibre, de batida de morango e de maracujá e, para completar, de caipirinha tradicional – aquela de limão, bem roots.

Dindim de espanhola e de caipirinha com limão

Espanhola é a batida cremosa de vinho, uma delícia! Bem congeladinha, então, é irresistível. A caipirinha de limão você já sabe fazer, mas aqui ela sugere uma forma diferente de colocar no dindim: com rodelinhas de limão. Fica um charme!

Sacolé de catuaba: mais brasileiro, impossível

A catuaba é uma bebida que divide opiniões: há quem ame e há quem não consiga chegar perto, por achar o gosto estranhamente forte. Se você é do primeiro time, vai curtir muito esta receita de sacolé. E lembre-se que dizem que a catuaba é afrodisíaca… 😊

Chup chups “batizados” com saquê, caipirinha, rum e licor

São quatro receitas de chup chup, uma mais gostosa que a outra: morango e saquê, limão e cachaça, abacaxi e rum, chocolate e licor – sim, miga, dá para fazer chup chup alcoólico de chocolate!

Tem gelinho de cuba libre a cosmopolitan: são 8 receitas neste vídeo

Vamos dar um toque sofisticado ao gelinho? Vamos! Aqui você aprende a fazer gelinho de cuba libre, de cosmopolitan, de caipiroska de tangerina, de margarita, de vodca com coco e repassa as receitas de mojito, de caipirinha de morango e de caipirinha de limão.

Geladinhos alcoólicos que todas querem: de gin e de aperol

Mais oportunidades de se refrescar com geladinhos simples, mas com aquela carinha de sofisticação: usando gin e aperol nas receitas. Tem tudo para ser hit nos bloquinhos!