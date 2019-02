28 receitas práticas e muito gostosas de sacolés para crianças

Todo mundo precisa se refrescar nos dias em que as temperaturas estão especialmente altas. E uma forma bem deliciosa de amenizar o calorão é comendo sacolés bem criativos!

Trazemos aqui 28 receitas desses geladinhos que podem ser aproveitadas por todos, do bebê em introdução alimentar até a vovó e o vovô. Elas não têm álcool e várias dispensam açúcar e leite de vaca. Prepare o liquidificador, os saquinhos e o funil e mãos à obra!

Gelinhos de frutas sem leite de vaca e sem açúcar

São três receitas de gelinhos que podem ser aproveitadas desde a introdução alimentar por todos os bebês e crianças, pois não têm leite de vaca (ele é substituído por leite de coco) nem açúcar: manga + maracujá, morango + banana e goiaba + banana.

Sacolés de frutas e de doces que as crianças amam

Se sua opção for por manter as crianças longe de doces mais “pesados”, as receitas de sacolés de morango, de manga, de maracujá e de abacaxi com hortelã são ideais para você. Caso não haja essa preocupação, aproveite também as de tortinha de limão, paçoca, bis e confeitos.

Pausa rápida: caso você queira fazer sacolés alcoólicos para curtir entre adultos, fica aqui a dica:

Geladinho de frutas naturais com base de água de coco

Super saudável, este geladinho traz o gostinho da água de coco turbinado por frutas como carambola, laranja, acerola, romã e uva verde. O resultado é “naked” e lindo!

Flau de manga cremoso sem leite

A textura da manga é perfeita para flaus cremosos sem precisar de leite, leite condensado ou qualquer ingrediente além do açúcar e da água.

Chup chups com gostinhos de doces tradicionais

Aqui são quatro receitas, todas sobre uma base de leites variados: chup chup de romeu e julieta, de Sonho de Valsa, de ninho com Oreo e de cappuccino (ok, este último é mais para as mães do que para as crianças, reconhecemos!).

Dindim cremoso de coco

Uma das receitas mais tradicionais de dindim. Você pode substituir o coco ralado de saquinho por coco natural – ficará ainda mais cremoso! Basta manter a quantidade, ok?

Sacolés que imitam bombons e bolo – e de frutas cremosas também

Eis aqui uma mão na roda quando você quiser ou precisar fazer sacolés para bastante gente – ou seja, para paladares variados. São 10 receitas no vídeo: sacolé de sonho de valsa, de prestígio, de 5star, de manga, de bolo de chocolate, de sensação, de abacate, de banana com caramelo, de bis e de chocolate branco.