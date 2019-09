30 doces no copinho que vão fazer o maior sucesso na sua festa

Receber os amigos em casa é uma delícia, e servir comidinhas, bebidinhas e docinhos bem gostosos faz parte desse show. Uma alternativa bem legal para finalizar a comilança são os doces servidos em copinhos: dão muito menos trabalho que aqueles que exigem mil horas sendo enrolados e evitam uma pilha de louça suja no final da festa – se você quiser fazer algo zero lixo, pode inclusive lançar mão de copinhos comestíveis de chocolate.

Trazemos aqui 30 receitas de doces no copinho para suas próximas festas. Tem para todos os gostos, dos mais simples de fazer aos mais sofisticados. Quaisquer que sejam suas escolhas, são garantia de sucesso!

–

Tudo começou por causa dele: o brigadeiro que pode ser comido às pequenas colheradas.

–

Fórmula que não tem como dar errado e que pode ser repetida festa após festa.

–

Para agradar a todos os gostos, brigadeiro branco e brigadeiro marrom no mesmo copinho.

–

Um dos maiores hits entre as variações do brigadeiro tradicional, seja enrolado ou no copinho.

–

Perfeito para quem não pode ou não quer muitas calorias, mas não abre mão de um docinho.

–

O azedinho-doce ideal para quem acha o brigadeiro original doce demais.

–

Nós, adultas, aceitamos de coração o doce de amendoim das festinhas infantis.

–

E que tal essa variação do cajuzinho sem chocolate ao leite ou amargo? Nós amamos!

–

São só três ingredientes e um resultado delicioso para as coconut lovers!

–

A paçoca de sempre servida no copinho: uma delícia que não precisa esperar a Festa Junina para acontecer.

–

É o doce árabe de copinho da nossa seleção. É gostoso e dá uma energia instantânea.

–

Um sabor bem brasileiro, à base de milho par canjica, leite condensado e coco.

–

Docinho tão lindo quanto delicioso. E, para quem gosta de um toque alcoólico, fica a dica: tem cachaça na receita.

–

Aquele mingau com gostinho de infância, porém turbinado para virar um docinho maravilhoso para festa.

–

O sabor levemente azedinho do pêssego em calda quebra um pouco o doce do resto da receita e a combinação fica perfeita!

–

Olha o brigadeiro de volta! Desta vez, muitíssimo bem acompanhado por camadas de ganache de chocolate e morango em pedaços.

–

Está com pressa e não tem tempo nem de sair para comprar ingredientes? Este creme de chocolate é gostoso, super fácil e você provavelmente já tem tudo em casa. Pode apostar nele!

–

Para adoçar a festa sem pesar nas calorias. Especialmente gostoso em dias quentes.

–

Para não sobrar nada para lavar depois da festa, use copinhos comestíveis de chocolate. Ninguém vai reclamar – muito pelo contrário! 😊

–

Um clássico com carinha moderna: uma camada de creme, uma de ganache, biscoito para completar e pronto!

–

Outro clássico, mais uma vez no copinho comestível. A combinação do doce com o azedinho é irresistível!

–

Uma sobremesinha sem ingredientes de origem animal e muito fácil de fazer!

–

O creme é básico, mas o suspiro que finaliza o copinho tem um sabor especial.

–

Em vez de ser servido em fatias, este cheesecake vem em camadas no copinho. Pouca gente consegue comer um só!

–

Aqui não tem açúcar queimado duro: o pé-de-moleque para o copinho é molinho e mantém o gosto do doce original.

–

Parece um vasinho de planta, mas é um docinho muito delicioso, que agrada a praticamente todos os gostos.

–

Docinho gostoso, com carinha de sofisticado e muito simples de fazer. Isento de defeitos.

–

O caramelo salgado dá um toque especial a tudo em que encosta, e nesta receita de arroz doce não é diferente.

–

Perfeito para quem tem restrição alimentar relacionada à lactose – todo mundo pode e deve se deliciar com um doce gostoso, afinal!

–

O copinho aqui é uma “ilusão de ótica”: o doce de morango fica nesse formato por ser moldado em acetato. Demora um pouquinho, dá um certo trabalho, mas vale o esforço!