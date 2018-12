Lindos e saborosos, os biscoitos natalinos são delícias com muita canela, gengibre e amor nas receitas. Podem ser usados para decorar a mesa de Natal, para presentear pessoas especiais – uma lembrancinha feita com as próprias mãos vale mais do que presentes caros – e, claro, para nos deliciarmos nesta época do ano.

Trazemos aqui quatro receitas tradicionais de biscoitos de Natal. Escolha uma (ou todas) e adoce suas festas.

Plätzchens são as tradicionais bolachas alemãs de Natal, decoradas com glacê e muita fofura. Faça cada uma com cerca de 5 cm de altura, para ficarem bem charmosas!

Com o açúcar mascavo e a canela em destaque, este biscoito é a cara do Natal atemporal. Você pode usá-los para decorar a mesa, inclusive; fica um charme!

Biscoitos amanteigados dão um toque extra às festividades de Natal . Fique atenta à dica para incrementar a receita e transformá-los em amanteigados de chocolate!

Poucos biscoitos são tão natalinos quanto o de gengibre. Corte em formato de bonequinhos e pinheirinhos para o clima ficar perfeito.