5 receitas com alimentos que ajudam a melhorar seu humor

Sabe aquela história de “vou comer um chocolate para ficar mais felizinha”? Não é desculpa esfarrapada, não. Muitos alimentos têm propriedades que beneficiam nossa saúde de alguma forma, e alguns deles, graças às vitaminas, aos aminoácidos, às gorduras e a outras substâncias que atuam na produção e na ação dos hormônios, são capazes de melhorar nosso humor – chocolate amargo está neste grupo.

Com a ajuda da médica nutróloga Maria Del Rosário (diretora da Abran – Associação Brasileira de Nutrologia) e da médica psiquiatra Ana Paula Carvalho (coordenadora da Liga da Depressão da USP – Universidade de São Paulo), levantamos quais são os alimentos mais poderosos para combater o mau humor e deixar o astral legal.

E para ficar ainda mais fácil para você, selecionamos uma receita com cada um deles.

–

Para começar, o lembrete: chocolate amargo é o que tem no mínimo 70% de cacau. A concentração altíssima de cacau faz com que esse doce seja rico em triptofano (um aminoácido essencial) e em feniletilamina (um hormônio). Seu consumo estimula o cérebro a liberar substâncias do humor e do bem-estar no organismo, como serotonina, endorfina, anandamida e teobromina.

Como nem todo mundo é fã do gosto forte do chocolate amargo, esta receita traz uma forma deliciosa de comê-lo sem ser em barras puras: o toque de maracujá, limão e creme de leite suaviza seu sabor.

–

O atum, assim como a sardinha, o salmão e a truta, é rico em ômega 3, que estimula o cérebro a liberar serotonina no organismo. Ele também fornece algumas gorduras essenciais para a proteção dos neurônios.

Uma opção deliciosa para aproveitar esses benefícios é em um belo poke. Nossa sugestão é este de atum com chips de batata-doce e castanhas.

–

O abacate é rico em folato (popularmente conhecido como ácido fólico), uma vitamina auxiliar na prevenção e no tratamento da depressão, e em magnésio, mineral protetor dos impulsos nervosos.

Que tal consumi-lo em formato de milkshake quando sentir que precisa dar um up no humor?

–

Escolhemos o brócolis como representante dos vegetais verde-escuros (grupo que também abriga espinafre e escarola, entre outros), ricos em um mix de nutrientes que agem em conjunto para o bom funcionamento do cérebro, o que mantém o humor equilibrado. Não é pouca coisa: folato, betacaroteno, vitamina C, potássio, luteína, zeaxantina, cálcio e ferro.

O tradicional brócolis de forno é muito fácil de fazer e fornece tudo isso.

–

As oleaginosas são excelentes fontes de selênio, um elemento químico bem importante na regulação da produção de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja: o selênio entra, o cortisol baixa e todo mundo fica mais feliz.

Nesta receita de farofa o que não falta são oleaginosas deliciosas: noz-pecã, castanha do Pará e castanha de caju. Ótima para acompanhar qualquer refeição do dia a dia!