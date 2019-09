5 receitas com milho enlatado muito deliciosas e fáceis de fazer

Prática, durável e discreta – ocupa pouquíssimo espaço no armário ou na prateleira –, a latinha de milho verde é um curinga na cozinha. Vai bem como acompanhamento de um singelo arroz-feijão-carne, no molho de uma massa simples do dia a dia e até consumida às colheradas em momentos de bastante fome (quem nunca?).

E mais que isso: o milho verde em conserva substitui muito bem as espigas de milho verde que precisam ser debulhadas para pratos variados. Trazemos aqui cinco receitas com milho enlatado para salvar seu dia a dia.

–

A coxinha tradicional, o salgado que é praticamente embaixador do Brasil, já é uma delícia, não é mesmo? Pois pode ficar ainda mais especial: com o toque do milho na massa. Ainda bem que a receita rende bastante (32 unidades), porque comer só uma ou duas seria um desafio imenso!

–

Mais um exemplo de receita tradicionalíssima que ganha muito com a adição do milho: aqui, o velho e bom pudim de leite condensado é turbinado com uma lata de milho verde.

–

Você não precisa debulhar espigas de milho para fazer um delicioso curau: o milho verde de latinha funciona muito bem, e esta receita está aqui para provar isso!

–

O mix de milho verde com ricota em uma torta doce é garantia de sucesso. Esta receita fica levinha, fresquinha e super diferente das tortas convencionais. Uma delícia!

–

Creme de milho é uma das variações de comfort food mais amadas pelo nosso paladar e pelo nosso coração. Esta tem o milho verde enlatado como ingrediente principal – ou seja, além de ser gostoso como um abraço, não dá um trabalhão para fazer. Oba!