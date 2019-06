5 receitas de quentão para o cardápio da festa junina ficar completo

À base de cachaça com açúcar e tradicionalmente com um toque de gengibre, cravo e canela em pau para quebrar o doce, o quentão é a bebida alcoólica oficial das festas juninas. Há quem opte por incrementar o sabor com frutas e, para quem não pode ou não quer beber, existe a versão sem álcool.

Selecionamos cinco receitas de quentão para seu cardápio da festa junina ficar completinho. Tim-tim!

Receita de quentão tradicional

O clássico de que todo mundo gosta, com os ingredientes básicos (cachaça, açúcar, gengibre, cravo e canela em pau. Garantia de sucesso!

Receita de quentão com maçã

O quentão tradicional é incrementado pela maçã em cubos e pelas cascas de laranja e de limão que dão uma força ao gengibre no começo da receita. Delicioso!

Receita de quentão com limão e laranja

Em rodelas, o limão e a laranja dão um toque especial ao quentão. Além de ser uma bebida muito gostosa, o resultado do visual de cada copo fica super lindo!

Receita de quentão sem álcool

Em vez de cachaça, suco. Todo o resto da receita, com gengibre, cravo e canela, garante o gostinho característico do quentão. Porque nem todo mundo pode ou quer beber álcool.

Receita de quentão de chocolate

A mania de colocar chocolate em tudo chegou ao quentão. E acredite: fica incrível! Uma receita para você se deliciar e também para surpreender os amigos!