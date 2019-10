5 receitas fora do comum e deliciosas de massas

Seja como a comfort food que você merece em um dia difícil, seja para um almoço ou jantar para várias pessoas, as massas são apreciadas no mundo todo como protagonistas de refeições. O amor por elas é tão imenso que foi estabelecido um dia para comemorá-las ao redor do planeta: 25 de outubro.

A celebração, é claro, pede um belo prato de espaguete, nhoque, ravioli ou a massa no formato e variedade que você preferir. Para sair do comum, trazemos aqui cinco receitas para você se deliciar hoje e sempre. Bom apetite!

O delicioso espaguete feito dentro da própria peça de queijo parmesão – atração de muitas cantinas pelo Brasil – pode ser feito em casa! E acredite: a receita é simples. Arrasa!

O ravioli sai do comum com o cacau na massa (pode confiar, fica uma delícia!) e o queijo mascarpone no molho. É demoradinho para fazer, mas vale o esforço!

Quando o calor tira a vontade de comer qualquer prato quente, o macarrão frio é uma alternativa excelente para almoços e jantares. Este é bem rico, com acompanhamento de cogumelos, berinjela e abobrinha.

Receita perfeita para quem está em busca de massas com carboidratos complexos (que aceleram o metabolismo) e com alta concentração de fibras (que auxiliam no funcionamento do intestino). E quem não está preocupado com nada disso também vai adorar, porque o prato é uma delícia!

Ideal para quem segue dieta restritiva e gosta de um sabor diferente na massa. O molho de nozes do acompanhamento é maravilhoso!