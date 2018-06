5 receitas mais que saborosas para aquecer seu inverno

Quando chega o friozinho, vem com ele aquela vontade irresistível de comer pratos mais reconfortantes e quentinhos. Pois então prepare as mantas e as colheres e mãos à panela! Selecionamos cinco receitas fáceis de fazer que vão além das tradicionais sopas.

1. Vatapá baiano

–

Inove no cardápio e impressione com este típico prato da Bahia preparado com salmão chileno. Surpreenda ainda mais e harmonize com um vinho tinto de estrutura leve (nem só de brancos podem ser acompanhados os peixes. Basta escolher um tinto que não seja demasiado encorpado).

2. Polenta cremosa com ragu bolognesa e panceta

Quando o tempo esfria, nosso organismo gasta mais energia para manter a temperatura corporal estável. Por isso tendemos a sentir mais fome e a buscar alimentos mais calóricos. Esta receita dá conta do recado: servida recém-saída do fogão – e com um belo vinho tinto de acompanhamento-, esquenta o corpo logo nas primeiras garfadas.

3. Moqueca de salmão



–

Moquecas e ensopados são uma ótima opção para os dias mais frios, por serem suculentos e servidos bem quentinhos. Para deixar o prato com mais cara de inverno, você pode prepará-los com peixes que contêm maior teor de gordura boa (o famoso e saudável ômega-3), como o salmão do chile.

4. Fondue de filé-mignon com mostarda

Esta receita é uma alternativa light à tradicional, que leva óleo para a fritura. Aqui, a carne chega à mesa previamente grelhada e é mergulhada num molho preparado com iogurte e mostarda.

5. Chocolate quente com especiarias

Para que todos possam ir embora ainda mais aquecidos, aposte neste chocolate quente preparado com cravo e noz-moscada. Além de dar um gostinho a mais, as especiarias contribuem para o aumento da temperatura corporal e têm efeito digestivo.