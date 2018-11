5 receitas para aproveitar as frutas que estão passando do ponto

Principalmente agora, que os dias estão cada vez mais quentes, as frutas perdem muito rapidamente a firmeza e aquela qualidade fresquinha que nos dá vontade de comê-las. Compramos, colocamos na fruteira e, se bobearmos, elas já estão estragadas.

Mas, se ainda estiverem quaaaase passando do ponto, todas as frutas podem ser aproveitadas em receitas simples de doces e de bebidas. Confira cinco que selecionamos para você!

O abacate que já está amassadinho aqui e ali vira uma bebida incrível e refrescante quando é batido com sorvete e água. Além disso, a fruta é rica em ômega 3, o que beneficia a memória e a concentração.

Virado de banana

Sabe aquelas bananas que já estão até com alguns pontos molinhos e escuros e você estava pensando em jogar fora? Segure-as! Elas podem ser usadas para fazer um virado de banana, que leva apenas três ingredientes na receita.

Compota de pêssego é um sucesso e é muito fácil de fazer! E, melhor de tudo, impede o desperdício de frutas, já que os melhores pêssegos para fazê-la são os que estão beeem maduros.

Se empolgou ao comprar goiabas e elas estão quase sendo perdidas? Faça uma compota com elas! Quanto mais madurinhas, melhor.

Salada de frutas

Dois tipos de banana, mamão, maçã, manga e abacaxi… Todas as frutas da semana que estiverem naquele limiar de não servir para mais nada podem virar uma deliciosa salada de frutas. Basta descascar, cortar e misturar em uma tigela. E estas são apenas as sugestões do vídeo: você pode usar tudo que sua imaginação e seu paladar permitirem.