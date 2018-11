6 dicas para você fazer a torta doce perfeita, igual à da vovó

Quem tem o paladar bom para doces dificilmente resiste a uma torta clássica, daquelas com gostinho de infância, que a vovó faz (ou fazia). E que bom seria saber fazer igual, não é verdade?

Pois nada impeça que você faça, girl! A culinarista gaúcha Vera Weiss cedeu ao MdeMulher seis dicas de ouro para que qualquer pessoa, mesmo sem experiência na cozinha, consiga tirar do forno uma torta doce perfeita. Como bônus, nos deu a receita de sua torta de maçã.

Primeiro vamos às dicas!

Leve a massa à geladeira antes de montar a torta

O segredo para a massa ficar leve é ir gelada ao forno. Depois de prepará-la, separe-a em duas partes iguais, molde-as como bolas e as guarde em sacos plásticos na geladeira por pelo menos seis horas. Tire-as apenas imediatamente antes de montar a torta.

Cuidado ao escolher a forma da torta doce

Os melhores materiais para assar a massa são inox e porcelana, que distribuem o calor uniformemente dentro do forno. Também é importante escolher uma forma do tamanho que comporte melhor a quantidade de massa; as redondas médias costumam ser as ideais para as receitas clássicas.

Enfarinhe a superfície onde a massa será aberta

A farinha de trigo impedirá que a massa rasgue e precise ser trabalhada mais do que o necessário, o que nos leva à próxima dica.

Não trabalhe demais a massa ao abri-la

A massa gelada precisa ser transformada em disco para a torta ser montada, mas não pode ganhar muita temperatura, pois isso comprometeria sua leveza. Estique-a com o rolo apenas o suficiente para formar os discos da base e da cobertura.

Calce a massa com espátulas para levá-la à forma

Para evitar que a massa rasgue no transporte da superfície onde foi aberta até dentro da forma, calce-a com duas espátulas. Coloque-a de forma centralizada na forma; faça esse cálculo visual antes de baixá-la, para não precisar ficar ajeitando demais.

Finalize a torta com pinceladas de ovo batido

O ovo dá uma finalização douradinha à massa da cobertura da torta. Basta batê-lo e passá-lo com pincel culinário sobre toda ela.

Agora, aplique as dicas na receita de torta de maçã clássica de Vera Weiss. Bom apetite!