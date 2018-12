A principal preocupação na hora de programar a ceia de Natal é, sem dúvida, relacionada às carnes que serão servidas. Aves, lombo, alguma carne vermelha, quem sabe bacalhau? E um detalhe que não pode ser esquecido são os acompanhamentos – afinal, quase ninguém quer comer apenas as carnes a noite toda, não é mesmo?

Trazemos aqui seis receitas de acompanhamentos deliciosos para a sua ceia. Complemente com uma farofa especial e bom apetite!

Receita clássica de um acompanhamento perfeito para qualquer carne e qualquer farofa.

Salada não precisa ser de folhas ou de legumes: surpreenda e sirva uma salada de massa neste Natal. É refrescante e deliciosa.

A combinação de queijo da canastra com alcachofra é perfeita e esta torta vai bem com todas as carnes servidas na sua ceia de Natal.

Um acompanhamento muito saboroso que todos adorarão, especialmente quem quiser se manter longe das concentrações de carboidratos do arroz e das farofas.

O sabor marcante do queijo brie encontra seu par perfeito no creme de damasco desta quiche. Maravilhosa para acompanhar os pratos principais de sua ceia de Natal.

O tabule ganha o toque doce e tropical da pera neste acompanhamento levinho, ideal para nosso Natal quente.