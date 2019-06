6 receitas de sobremesas quentes deliciosas para os dias frios

Em dias de temperaturas baixas, tudo o que queremos é comida quentinha, seja ela salgada ou doce, servida como refeição principal ou sobremesa. Ah, as sobremesas quentes… Como são deliciosas!

Selecionamos seis receitas de sobremesas quentes dar aquele toque final ao seu almoço e ao seu jantar. Mas nada impede que você as faça para comer a qualquer momento, é claro!

Receita de crumble quente de maçã e ameixa

Sobremesa popular nos EUA, o crumble quente de maçã e ameixa é excelente para quando você estiver meio sem tempo. Rápido de fazer e maravilhoso de comer!

Receita de Romeu e Julieta de forno

A clássica combinação de goiabada e queijo funciona muitíssimo bem quando feita no forno. Prato cheio para quem gosta da união de sabores doces e salgados.

Receita de doce de banana especial quente

Com o toque do leite condensado, do creme de leite e do coco ralado, esta sobremesa de banana fica irresistível. E é muito fácil de fazer.

Receita de rolinho de maçã e amêndoa

Massa folhada (pode comprar pronta), maçã picadinha e amêndoa laminada são as estrelas desta receita de sobremesa quentinha. Dica: sirva com uma bola de sorvete de creme. NHAM!

Receita de Crepe de Salzburgo com creme de framboesa

Não se assuste com o nome: esta sobremesa quente austríaca é tranquila de fazer. Se você não tiver framboesas à mão, inove de forma brasileira e substitua por outra fruta não muito doce, como pêssego em calda (picadinho). Só não pode chamar de crepe de Salzburgo depois da adaptação; passe a chamá-lo de crepe de [seu nome]. 😉

Receita de Crème brûlée

Este “creme queimado” (é a tradução literal do nome francês para o português) vem de uma receita bem mais simples do que a maioria de nós imagina… o único pulo do gato é ter um maçarico para a finalização. Ah, e uma dica importante: não tente pular ou substituir a fava de baunilha, pois é ela que dá o toque especial á sobremesa.