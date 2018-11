6 receitas detox para você se recuperar do feriadão

Feriados prolongados com folga são bons para curtir sem se preocupar muito com calorias e pequenos excessos – pequenos, ok? preservar a saúde é dever de todas! Só que, na volta à rotina, para manter o bem-estar, é legal pegar leve nas refeições e contar com a força de alimentos antioxidantes e energéticos.

Para ajudá-la nesta missão, selecionamos seis receitas detox – três de bebidas e três de comidas – bem fáceis e práticas. Inclua-as em suas refeições por alguns dias e sinta-se melhor a cada gole ou garfada.

–

A mistura de beterraba, óleo de rícino, limão, gengibre e sementes de linhaça, além de detox, faz bem para o coração e para o intestino. Tome em pequenas doses, porque o gosto é bem picantezinho.

–

Riquíssimo em antioxidantes do morango, do limão e do abacaxi, este suco detox ganha muito com as propriedades adstringentes do gengibre. E é bem refrescante. Ótimo para começar o dia na volta à rotina.

–

A couve é queridinha para os momentos de detox por ser uma ótima fonte de cálcio, potássio, vitamina C e betacaroteno – ou seja, os sucos e vitaminas que a têm como base sustentam. Um belo complemento para seu café da manhã ou para tomar antes de dormir.

–

Uma ótima pedida para dar aquela limpada no organismo depois de alguns excessos de feriado é optar por sopas leves, porém nutritivas, nas refeições. A sopa verde, com espinafre, escarola e acelga, é perfeita. Para finalizar, use talos de brócolos como decoração comestível.

–

A abóbora sustenta, a beldroega dá um toque especial e a pimenta entra como a fonte das vitaminas (A e C) e dos antioxidantes incríveis para ajudar na sua volta ao ritmo. E a decoração com capuchinhas é um charme!

–

Está na vibe de fazer detox, mas não exatamente com vontade de tomar sopa? Uma salada verde consistente é a solução para este seu problema. Esta tem uma casquinha de queijo grana padano maravilhosa e inesquecível.