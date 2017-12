6 receitas para impressionar nas ceias de fim de ano

O fim do ano está aí e com ele chega também a época de desejar a todos ao redor uma porção de coisas boas. Que tal incluir na lista de pedidos uma vida repleta de qualidade – de momentos com a família, no trabalho, no dia a dia e no que vai à mesa?

Comece pelas festas de Natal e Ano-Novo servindo receitas inesquecíveis para quem você gosta. Lombo, Fiesta, Tender e o tradicional Peru Seara, com a qualidade que você já conhece, ganham versões bem brasileiras com toques de frutas da época e acompanhamentos fáceis de fazer. O mix de texturas e cores deixa os pratos irresistíveis, de comer com os olhos! Bom apetite e boas festas!

1. Fiesta Seara com arroz selvagem e aspargos

Esse Fiesta Seara com arroz selvagem e aspargos é ideal para quem busca uma receita mais leve e surpreendente para a noite de Natal

2. Fiesta Seara com frutas típicas de Natal

Quer um prato refrescante, adocicado e lindo? Aposte neste Fiesta com frutas típicas de Natal. É sucesso garantido!

3. Fiesta Assa Fácil Seara com molho de cogumelos

Superprático de assar, esse Fiesta Assa Fácil Seara ganha charme e personalidade com molho de cogumelos. Perfeito para quem não quer ter muito trabalho na noite de Natal.

4. Lombo Seara com crosta de ervas e farofa de banana-da-terra

Impossível ninguém elogiar essa receita de Lombo Seara com crosta de ervas e farofa de banana-da-terra. O mix de textura e sabores é incrível.

5. Peru Seara com chutney de abacaxi e abacaxis grelhados

Além de deixar todo mundo comendo com os olhos, o Peru Seara com chutney de abacaxi e abacaxi grelhados vai deixar a sua ceia com um sabor bem brasileiro.

6. Tender Seara ao molho de laranja e mix de ervas

O Tender Seara ao molho de laranja e mix de ervas é uma ótima opção para o Ano-Novo, pois agrada todos os paladares e deixa a mesa ainda mais alegre.

