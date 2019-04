O almoço tradicional de Páscoa, aquele que vem do tempo de antes das avós das nossas tataravós, tem o peixe – normalmente, mas não obrigatoriamente, bacalhau – como prato principal. Só que tudo muda o tempo todo no mundo e tradições estão aí para ser quebradas: quem não come carne também tem direito a uma refeição de Páscoa bem deliciosa.

Para a turma vegana se deliciar no almoço pascal com a família e/ou os amigos, montamos dois cardápios completos, com entrada, prato principal e sobremesa. Até os onívoros convictos vão querer avançar nestes pratos, pode apostar. 😊

CARDÁPIO 1

Entrada

O tabule é aquela salada que agrada a todos, independentemente das escolhas alimentares. Aqui, a quinoa é a estrela da receita. NHAM!

Prato principal

Prato que mereceu até uma das animações mais fofas dos nossos tempos, o ratatouille é um mix muito delicioso de legumes e merece também ser o centro do almoço de Páscoa vegano.

Sobremesa

Quem resiste a brownie? Quase ninguém! Este tem a receita resolvida sem leite, sem ovos e com chocolate vegano. A massa ganha consistência e um gostinho especial com a adição de banana amassada. Irresistível!

CARDÁPIO 2

Entrada

Que delícia uma porção de brócolis bem quentinha e temperadinha antes do prato principal! Esta receita é tão fácil de fazer que você vai adotar para os dias normais também.

Prato principal

Esta é uma variação vegana do cuscuz paulista, só que sem sardinha. E quem disse que faz falta? O palmito, o tomate e os temperos dão conta do recado de deixar a receita perfeita!

Sobremesa

O ágar-ágar e o abacate garantem a textura deste flan, que dispensa leite na receita. Levinho e delicioso!