Depois da ceia e do brinde com um belo espumante, um docinho vai muito bem para finalizar a comilança na festa de Ano Novo. E, aproveitando o clima do Réveillon, que tal servir uma sobremesa com alguma bebida alcoólica na receita? Trazemos aqui seis sugestões para você.

–

Clássica, sofisticada e muito gostosa, a pera ao vinho tinto é uma aposta certeira para a sobremesa de Ano Novo. Todos vão amar!

–

Muito parecida com nosso pavê, esta sobremesa italiana tem um sabor marcante graças à mistura de café e licor amaretto em que os biscoitos são embebidos.

–

Panacota é uma delícia. Calda de frutas vermelhas com espumante é uma maravilha. Junte tudo em uma sobremesa e bom apetite!

–

A mistura de frutas típicas desta época, como maçã, morango, cereja e pêssego, fica ainda melhor com o espumante na receita. Sobremesa para comer e beber.

–

O sagu ganha muito com o toque do vinho tinto, como manda a tradição das famílias italianas.

–

Ninguém resiste a um bombom depois da ceia de Ano Novo, ainda mais se for de uva e com rum na massa. Difícil comer só um.