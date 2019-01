6 sucos que vão te ajudar a enfrentar os dias mais quentes

Nada mais refrescante que um suco bem gelado no verão, né? Além disso, nesta época do ano precisamos de muita hidratação e energia para curtir a animação da estação mais quente do ano, viu? Por isso, selecionamos 6 receitas de sucos que não vão te decepcionar quando a temperatura subir. Confira abaixo e faça na sua casa também!

–

Água de coco combina com praia (e com kiwi e melão). Hidratação que fala!

–

Gosta daquele toque de canela e cravo? Fica a dica 🙂

–

Chá + suco = sucesso cor de rosa ❤

É energia que você precisa? Pode entrar, açaí!

–

Que tal uma bebida que proporciona energia e fortalece o sistema imunológico? Afinal, temos que estar bem fortes para curtir muita praia e piscina, né?

–

Se você queria sair do tradicional, temos uma boa opção, que junta o azedinho do limão, com o efeito calmante da camomila.

–