Ao lado de aves como o peru e o frango, o lombo suíno é uma das carnes mais tradicionais nas ceias de Natal de todo o Brasil e costuma ocupar lugar de honra na mesa. Mas muita gente reclama de seu preparo, por não conseguir o ponto perfeito de maciez ou por achar que o tempero não penetra direitinho na carne.

Pois é tudo uma questão de técnica. Com a devida atenção a detalhes, o lombo que você preparar para a ceia de Natal deste ano pode ficar perfeito.

Anote as dicas da chef Daniela Narciso, do Mamuang Thai House (especialista em carnes), e arrase no lombo para este Natal.

Escolha uma peça pequena de lombo suíno

Aqui estamos falando de aproximadamente 1,5 kg. E fique atenta à coloração dela: a peça de lombo deve ser clara. Se for mais pesada que o indicado e tiver partes escuras, a peça certamente tem mistura de outros pedaços de corte.

Mantenha a gordura do lombo até ele ser fatiado

Mesmo que você e seus convidados não comam a gordura, ela é importante para deixar a carne macia durante o assar. A carne de lombo é caracteristicamente magra – mais magra que o peito de frango – e ficará seca se a gordura for tirada antes de a peça ser assada.

A gordura deve ficar virada para cima quando a carne for ao forno; assim, escorrerá pela carne à medida em que derrete, e deixará a carne mais macia. Fazer pequenos cortes só na pele da gordura ajuda na penetração na carne. E fica muito bonitinho!

Tempere o lombo suíno com uma marinada

A marinada perfeita para uma peça de lombo suíno é feita à base de alho, ervas (louro é a erva perfeita, mas pode ser substituída por alecrim, salsinha ou sálvia), alho, cebola, azeite ou óleo e um líquido ácido ou alcoólico. As melhores opções de líquidos são cerveja, vinho branco ou suco de laranja. Nunca use limão, pois ele resseca a carne ao assar; o limão é gostoso para ser espremido sobre o lombo já assado, caso a pessoa goste.

Daniela sugere as seguintes misturas: sálvia + suco de laranja, vinho branco + alecrim, cerveja + alho + cebola + salsinha (este é o mais tradicional).

A peça do lombo suíno deve ser mantida na marinada por um período de 12 a 24 horas antes de ser assada.

Tenha paciência para assar a peça de lombo suíno

Cada meio quilo de carne deve ser assado por 45 minutos, ou seja, uma peça de 1,5 kg deve ser assada por duas horas e 15 minutos. Deixe assar no fogo bem baixo, por volta de 145°C, pela metade do tempo e depois aumente o forno para 160°C para a segunda parte.

Não fatie a peça de lombo assim que tirá-la do forno

Espere 10 minutos entre tirar o lombo do forno e começar a fatiá-lo. Isso porque, quando muito quente, a carne tende a “expulsar” os sucos usados no preparo. Resultado: o gosto fica mais sonso. Sendo cortada já em uma temperatura ambiente, os sucos permanecem na carne, que fica mais suculenta.

Pincele uma mistura caseira para que a carne fique douradinha por fora

Daniela sugere manteiga e mel: duas colheres (sopa) de manteiga para uma colher (sopa) de mel. A esta mistura pode ser incluído um agente aromatizante, como molho barbecue ou mostarda. A carne ficará bem douradinha.

Asse acompanhamentos na mesma forma do lombo

Acompanhamentos doces vão muito bem com lombo suíno. Assim, você pode assar na mesma forma da carne algumas maçãs e ameixas. Se seu paladar for mais salgado, coloque batata, requeijão roco, milho verde, cebola e batatas.

Sirva o lombo com uma bela receita de arroz com amêndoas. Fica maravilhoso!