Algumas tradições em datas comemorativas precisam ser preservadas, e uma delas certamente é a presença de rabanadas à mesa no Natal. Pode ser uma receita de rabanada tradicional, é claro, mas se você estiver a fim de inovar, não faltam opções. Trazemos sete delas aqui. Bom apetite! ❤

–

A tradicional rabanada ganha um toque especial com o leite condensado misturado ao leite. Caso você queira evitar frituras neste Natal, esta receita tem uma dica ótima no final; confira!

–

No lugar do pão francês amanhecido, torradas. E, para complementar, uma geleia fresquinha. Uma variação da rabanada que agradar principalmente aos paladares mais docinhos.

–

Não é preciso passar vontade se sua opção de alimentação é vegana: substituições espertas deixam esta rabanada tão boa quanto qualquer uma feita com alimentos de origem animal.

–

Já que o panetone é abundante nesta época do ano, que tal aproveitar um pouco dele para fazer rabanadas? Fica uma delícia!

–

Se você quiser levar a receita de rabanada de panetone a um outro nível, acrescente vinho ao doce e finalize com uma bola de sorvete.

–

Quem não dispensa o gostinho do chocolate em nenhum doce vai se deliciar com as rabanadas de chocolate. E elas são light, além de tudo!

–

Se o plano é se jogar nos doces, faça isso com estilo natalino total: recheando as rabanadas com leite condensado cozido e não se arrependendo de nada!