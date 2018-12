Ceia de Natal é aquela fartura: aves, lombo e carnes mil, rabanada, doces e, se alguém se aventurar, até uma coxinha de panetone em algum canto da mesa. E dá para pensar nisso tudo sem a presença de uma bela farofa? De jeito nenhum!

Para que a sua mesa fique bem completinha, trazemos aqui oito receitas de farofa para abrilhantar sua ceia. Escolha a sua e bom apetite!

–

Uma farofa bem brasileira para começar nossa seleção: a junção de banana, bacon e castanhas é uma delícia na dose exata. Ideal para comer com peru ou pernil.

–

O coco dá um sabor todo especial a esta farofa, que ainda tem o adicional do aroma delicioso da laranja. Combina legal com as aves tradicionais de Natal.

–

O mix de castanhas de caju e do pará, nozes, damascos secos e uvas passas torna esta farofa um prato especialíssimo para a ceia de Natal. Vai bem com lombo.

–

Esta é uma farofa que realmente vale por uma refeição, já que leva partes iguais de farinha de mandioca e de arroz. As tâmaras dão um gostinho único e delicioso.

–

Tradicionalíssima, a farofa de ovos e ameixa tem, ainda, o bacon para equilibrar o sabor. Difícil encontrar quem não se apaixone por ela.

–

Além de deliciosa, a farofa colorida ajuda a conferir um visual animado à mesa da ceia de Natal. E combina com qualquer carne que seja servida.

–

A combinação de presunto de parma e bacon com damasco e ameixa seca fica no ponto nesta farofa clássica, que agrada a praticamente todos os paladares.

–

Quer inovar de forma marcante na farofa do Natal deste ano? Esta é a receita perfeita: triturado, o pistache dá um sabor único à base de farinha de mandioca.