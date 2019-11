8 receitas fáceis e muito gostosas com atum em lata

As latinhas de atum são praticamente onipresentes nas casas brasileiras. Redondinhas, elas quase não ocupam espaço no armário da cozinha e facilitam demais no preparo de uma comidinha rápida no dia a dia.

Se você é fã do atum enlatado sólido ou em pedaços, ao natural ou em óleo, vai adorar essas receitas; se ainda não for, que tal dar uma chance ao ingrediente nas suas próximas refeições? A praticidade vai lhe conquistar!

Trazemos, a seguir, oito receitas fáceis e muito gostosas com atum em lata. Bom apetite!

As tradicionais batatas cozidas e assadas ficam especiais com o recheio de atum “turbinado” com tomate beeem temperadinho.

A carne seca tradicionalmente usada em escondidinhos é uma delícia, mas não é o ingrediente mais comum de se ter em casa. O atum enlatado a substitui muitíssimo bem nesta receita.

Uma salada que vale por uma refeição, graças ao feijão, e perfeita para os dias quentes em que tudo que você quer é manter distância do fogão.

Cheesecake salgado é gostoso demais – e quando é fácil de fazer, como nesta receita, fica melhor ainda! A massa é à base de biscoitos, o recheio você tira de latinhas e vidros, e o creme de queijo é magnífico. Chama as amigas para compartilhar essa delícia!

Que tal variar o sabor do hambúrguer caseiro com atum no lugar da carne moída? Fica diferente e tão gostoso quanto o tradicional.

Outra receita em que a carne moída dá lugar para o atum e o resultado é perfeito. O croquete de atum é ótimo para reuniões com a galera em casa.

Esta pizza é à moda gaúcha, com massa fofinha parecida com a de um pão. A cobertura de atum é a mais tradicional. Ótima para você comer sozinha ou servir em quadradinhos quando receber amigos em casa.

Leve e super gostoso, este ratatouille tem o atum em lata como protagonista sobre a base de abobrinha e berinjela.