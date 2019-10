8 utensílios de cozinha por menos de R$ 51 para cozinhar como um chef

Se você é fã de programas de culinária como o “Cozinha Prática” e o “MasterChef” sabe que ter os acessórios e utensílios corretos pode ajudar muito a fazer aquelas receitas dignas de chef. Mas nem sempre é fácil encontrar itens como a espátula que a Rita Lobo usa para juntar os ingredientes e transferir para a panela de uma vez só, ou um bom termômetro para saber o exato ponto da carne.

Pois a gente caçou esses utensílios e acessórios na Amazon, para você equipar sua cozinha e deixá-la preparada para fazer as melhores receitas da sua vida. E o melhor? Tudo custa R$ 50,88 ou menos. Agora vai, hein?

Esta reportagem inclui links para comprar os produtos na Amazon, para facilitar sua vida. Se você fizer a compra por esses links, podemos receber uma comissão. Preços pesquisados em 1º/10/2019.

Esse utensílio é, na verdade, um raspador de massa – quem faz pão, torta ou macarrão em casa, não vive sem. Ele serve para, bem, raspar a massa que fica grudada na bancada e não perder nadinha dos ingredientes. Mas a Rita Lobo usa o tempo todo na cozinha para juntar os alimentos picadinhos e transferir para a tigela ou para a panela. Ainda tem uma régua, se você quiser cortar cubinhos de exatos 1,5cm. Um verdadeiro multiuso que facilita a vida na cozinha!

Espátula de Inox Prática para Massas e Legumes Mimo Style Prata – R$ 15

Quando a gente começa a cozinhar, usa aquelas medidas clássicas: uma xícara de chá, uma colher de sopa etc. Aí, com o tempo, a gente descobre que não adianta usar a xícara e a colher que temos em casa, precisamos dos medidores. Mas quem realmente se engaja na cozinha sabe bem o valor de uma balança digital – principalmente para fazer doces e massas. Porque uma xícara de farinha pode pesar bem diferente dependendo do dia, da umidade do ar, da marca da farinha… mas 100 gramas serão sempre 100 gramas.

Balança Digital Cozinha Alta Precisão Escala 1g – 1g à 10Kg – a partir de R$ 16,99

Esse é o acessório de cozinha que vai desmascarar seu forno. Sim, porque aquelas indicações ao lado do botão normalmente são apenas ilustrativas. A receita manda pré-aquecer o forno a 180ºC, você acredita no número ao lado do botão do forno, mas, quando afere a temperatura com um termômetro… descobre que mal chegou aos 120ºC. Enfim. A melhor forma de garantir que seu forno vai estar na temperatura exata pedida na receita é colocando um termômetro desses lá dentro. E funciona para a churrasqueira também, viu? Use o ganchinho para pendurar na grelha e mande ver!

Termômetro para Forno e Churrasqueira Profissional Aço Inox – R$ 16,90

Esse é outro tipo de termômetro. Sabe quando você está preparando uma carne assada e está na dúvida se ela já está pronta por dentro? Você pode cortar a carne para conferir – mas isso pode ressecar sua tão amada receita – ou você pode espetar um termômetro desse e checar qual a temperatura lá dentro. Mal passada é 60ºC, ao ponto para mal é 68ºC, ao ponto 70ºC e bem passada 75ºC.

Esse termômetro também é ótimo para você saber o ponto da calda de açúcar. Fio fino: 101°C. Fio forte: 103°C. Ponto de cabelo: 106°C. Bala mole: 113°C. Espelho: 117°C. Bala dura: 121°C a 129°C. Areia: 141°C. Caramelo: 145°C. Vidrada: 149°C-154°C. Cada calda tem uma utilidade na confeitaria, e se você errar, pode perder a receita, então… melhor ter um termômetro!

Termômetro Culinário para Alimentos Bebidas Cozinha -50 A 300° – R$ 16,77

A melhor amiga do cozinheiro é a faca, mas se ela não estiver bem afiada, pode ser um perigo. Porque faca afiada corta os alimentos sem precisar de força. Os piores acidentes acontecem quando você coloca força na faca, a faca escorrega e… não gostamos nem de pensar! Então esse acessório é muito bom para manter suas queridas facas sempre no ponto para cortar e picar tudo o que for necessário.

Afiador De Facas E Tesouras 23cm X 8,5cm Linha Do Assador Mor – R$ 50,88

O que?! Uma injeção na cozinha? Sim, aprendiz de chef. A ideia aqui é poder colocar temperos líquidos lá no miolinho da carne que você vai assar. Assim você garante que todas as partes do assado vão ficar saborosas e temperadinhas. Chique, hein?

Injetor de Temperos Transparente Tramontina – R$ 39,80

Uma verdade absoluta e incontestável na cozinha: pimenta do reino tem de ser moída na hora. O sabor dos grãos de pimenta recém-moídos não tem nada a ver com o sabor daquela pimenta que vem no saquinho. E isso faz toda a diferença no prato. Do que adianta passar horas cozinhando, e no final usar pimenta já moída? Faça esse pequeno investimento, até aquela salada sem graça vai ganhar mais vida!

Moedor Madeira Mimo Style Bege – R$ 27,12

Para as amigas aprendizes de boleiras e confeiteiras: com esse saco e os 12 bicos que vêm com ele, dá para brincar de decorar tudo! Já vá batendo o chantilly aí, que seus bolos e cupcakes vão ganhar toda uma nova cara a partir de agora.

Saco Decorador Confeiteiro Profissional 12 Bicos Inox – R$ 18,90