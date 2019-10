Dia 31 chegou e qual a melhor forma de comemorar? Com drinks, é claro. Para celebrar o Halloween, vários bares estão investindo em edições especiais das bebidas – e é claro que a gente te mostra os mais legais. O Happy Hour hoje vai ser bem bruxão!

–

O drink do Maguje, bar do Jardim Botânico paulistano, é a melhor opção para quem AMA um Moscow Mule, mas não quer abrir mão de uma bebida especial para o Halloween. O valor é o que estamos acostumados a ver por aí: R$32.

Servido em um vulcão fumegante, com caveiras caídas para fora do copo, esse drink foi feito para ser compartilhado. A mistura é curiosa: tônica Schweppes, gin, xarope de folha de gergelim, limão, guaraná indigena em pó e tintura de ervas. Tudo isso por R$59, salgado o preço, né? Então se for provar, leve os amigos para dividir a conta 😉

Esse clássico do Olívio Bar parece ter sido feito especialmente para o Halloween: uma bolsinha de sangue com de rum, campari, groselha, limão e melancia. O drink custa R$32 e vem em um suporte que lembra bastante aqueles utilizados em hospital.

–

A bebida é toda trabalhada na bruxaria: rum zacapa, uma pitada de xarope de especiarias, suco de limão taiti, ginger beer, e é claro, carvão ativado. Sim, o ingrediente queridinho dos apaixonados por skincare também deu as caras na gastronomia, e está dando o que falar nesse drink dark, que custa R$39.

–

O copo preto é o caldeirão, onde o cliente coloca o toque final da bebida, que vem em um pequeno frasquinho. A bebida leva rum, shrub de abóbora, gengibre, limão e campari. Por R$32, você vai se sentir a própria bruxa das poções.

–

No TGI Fridays Brasil você pode encontrar dois drinks especiais. O Appletini leva vodca, licor de maçã verde, triple sec e cereja, tudo por R$ 32,90. Já o Blackberry Long Island Iced Tea tem o nome muito longo mas um preço bem bacana: R$29,90, para a mistura de rum, gin, vodca, licor chambord, triple sec, fresh sour, sprite, amora e limão siciliano.

–

Esse drink da Bacardí é bem fácil de fazer, e fica uma delícia! A bebida combina o sabor de especiarias do rum envelhecido, o cítrico do suco de grapefruit e limão, com o dulçor do licor de laranja e xarope de romã. Se você quiser, pode preparar em casa. Aqui vai a receita: Como fazer o drink Night Zombie

–

Criado pelo bartender Sylas Rocha, esse drink é uma homenagem à abóbora do Halloween. Servido dentro de um suporte especial, a bebida é elaborada com vodka Absolut, Absolut Extrakt (temperada e com sabor de cardamomo), tônica, purê de abóbora e Hibisco, no valor de R$ 32.