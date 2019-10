9 receitas para você fazer o piquenique mais colorido e divertido

Em tempos de crise, muitas vezes, não rola gastar muito com um presentão para os pequenos no Dia das Crianças, né? Mas, de forma alguma, isso vai fazer com que a data não seja tão divertida.

Com muito amor e atenção, existem várias atividades e passeios que a família pode fazer, sem pesar tanto no bolso. Um piquenique, por exemplo, é uma opção perfeita! Seja em um parque ou no quintal de casa, a criançada vai se deliciar e se divertir muito. Confira dez receitas que separamos especialmente para a data!

–

–

–

–

–

–

–

–

Além do piquenique, veja outras dicas para curtir o Dia das Crianças com os filhos sem gastar muito. Boa diversão!