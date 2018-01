A nova Coca-Cola é sabor pêssego!

Amantes de Coca-Cola têm uma nova razão para comemorar. É que, depois de investir nos refrigerantes de baunilha, cereja e até limão siciliano, a empresa anunciou seu mais novo sabor: pêssego, que terá venda exclusiva para o Japão, a partir de 22 de janeiro.

A empreitada chega com a intenção de homenagear os japoneses, conhecidos mundialmente por serem amantes da fruta e consumidores assíduos do refrigerante. Além disso, pesquisas já mostraram que, no Japão, as pessoas são mais abertas a experimentar novos sabores.

Por falar em sabor, a nova Coca-Cola se apresenta como uma mistura entre a versão original do refrigerante e o aroma adocicado do pêssego – e promete ser das mais refrescantes.

Infelizmente, como já dissemos, a edição é limitada é terá venda exclusiva para o território japonês, chegando ao mercado nas embalagens de 280 e 500 ml, com um rótulo cor-de-rosa – bem fofo, diga-se.

Enquanto isso, vale torcer para que o sabor também apareça por aqui em um futuro próximo – ou então, fazer uma encomenda para aquela amiga que já está de viagem marcada para a “Terra do Sol Nascente”.