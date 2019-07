A Starbucks criou o frappuccino mais colorido e instagramável de todos

View this post on Instagram

Chegou o Frappuccino®️ Peace&Love. Paz e amor para você embarcar no fantástico mundo das delícias. Disponível em todas as Starbucks. Aproveite que é só de 10 a 14/07 ou enquanto durarem os estoques! #TieDay #PraCegoVer: O post é um vídeo, onde vemos um efeito de explosão nas cores roxa, azul e amarela. No centro está o Frappuccino®️ Peace&Love, ele tem o copo transparente da Starbucks e conteúdo colorido. É finalizado com chantilly branco e salpicado com granulado colorido.