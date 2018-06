A Starbucks lançou Frappuccinos deliciosos para o Dia Dos Namorados

Uma das coisas pela qual a Starbucks é famosa são Frappuccinos limitados para datas especiais, e é claro que para o Dia Dos Namorados eles prepararam uma novidade.

Em clima de relembrar todos os relacionamentos que já começaram nas cafeterias, tanto quanto os momentos de romance, a marca decidiu reviver dois sabores clássicos e adorados nas lojas: Brigadeiro e Brigadeiro com Morango.

As bebidas estarão disponíveis de 8 a 12 de junho e serão vendidos a partir de 16 reais em todas as lojas da rede e levam nomes bem simples: Beijo de Brigadeiro e Beijo de Brigadeiro com Morango.

Ambos têm base creme, levam calda de brigadeiro e choco chips na composição, a mudança é a camada de chantilly, podendo ser de morango ou de brigadeiro.