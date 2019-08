Ai que fome: essa propaganda tem cheiro de bacon (mesmo!)

Por mais que pareça bizarro, você não leu errado. Nesta sexta-feira (30), a Heinz anunciou a chegada de mobiliário urbano com aroma de bacon no Brasil. A ação faz parte da divulgação da 7ª edição do ‘Bacon Day Festival’, que acontece entre os dias 31/8 e 8/9, no Big Kahuna em São Paulo. A marca é patrocinadora oficial do evento.

Além de chamar a atenção para o acontecimento, a propaganda foi elaborada para direcionar os holofotes para o Ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada, lançado em 2018. “É um produto muito importante do nosso portfólio que foi criado especialmente para atender os pedidos do público e bacon lovers”, explica Thiago Rapp, gerente de marketing da Kraft Heinz.

Junto com a propaganda com o cheiro tão característico do ingrediente, a marca vai lançar no sábado (1) uma tipografia e um pacote de gifs relacionados a bacon para o Instagram Stories – tudo para quem ama o alimento e quer deixar isso bem explícito para os seguidores.

Veja a propaganda:

