Nada mais justo do que dar uma folga para sua mãe no Dia das Mães. Isso inclui, é claro, a preparação do almoço: se o plano da família for se reunir em casa, coloque a mão na massa e faça uma refeição completa para ela e para seus convidados.

Trazemos aqui seis receitas para sua missão ser bem sucedida. Tem duas opções de entradas, duas de pratos principais e duas de receitas. Escolha as que sejam mais a cara da mamãe e bom apetite!

Primeiro vamos às entradas:

Para abrir o apetite, um franguinho empanado acompanhado de molho levemente picante – graças ao gengibre – e gomos de laranja. Além de delicioso, o prato fica lindo!

Torradas cobertas com um delicioso cozido de charque e requeijão e finalizadas com o toque especial do queijo provolone ralado. Difícil alguém resistir!

Agora, aos pratos principais:

Prato rápido, barato e muito saboroso. “O espaguete ao vôngole é esteticamente bonito e, quando se coloca à mesa, ninguém imagina que foi tão simples de fazer”, afirma a chef Mirian Marcatti, da Pescados Hermes. O segredo: não exagerar no tempero e deixar que o sabor do vôngole dê o toque especial à receita.

Se a ideia é sair do comum e surpreender os convidados, servir um prato grego à base de lentilhas e camarões é uma ótima pedida. E o molho de iogurte que acompanha a receita é um show à parte.

Depois dos pratos salgados, chega a hora da sobremesa:

Uma receita de cheesecake que inova ao colocar avelãs e chocolate no lugar das tradicionais frutas vermelhas. Seus convidados vão amar!

Que tal dar um toque inusitado à sobremesa colocando peras no recheio do pavê? Elas combinam perfeitamente com o creme russo e com o chocolate da receita. Nham!