Ama foto de comida? A Panqueca “de bolhas” vai bombar no seu Instagram

Se você, assim como a gente, ama um vídeo de street food – a comida de rua, em barraquinhas – já deve ter se deparado com o egg waffle. É uma massa de panqueca feita em uma máquina com formatos de bolinha. O doce, na realidade, é inspirado em uma sobremesa chinesa, chamada “gai daan jai”.

Depois de pronta, ela ganha recheio de sorvete, confeitos, cobertura e o que mais der na telha. É antigo, mas virou febre nas ruas da China, bombou muito 2017 quando abriram várias lojas especializadas na delícia nos EUA e no Reino Unido e agora ela promete ser um hit também no Brasil.

A doceria da chef Carola Crema já vendia a delícia desde 2017, mas agora abriu em São Paulo, mais uma opção totalmente dedicada ao doce. Trata-se da filial do Bubbly Waffles, uma loja de Goiânia (GO) pioneira no país neste tipo de panqueca, que lembra um plástico bolha grandão.

O cone de waffle em bolhas ganha crocância, gelato artesanal, caldas gourmet e outros recheios que você quiser. São 11 sabores, como chocolate, nuts, frutas vermelhas e a tradicional de baunilha. E vem quentinho! Hummm!

Ah! E ainda tem uma versão com massa de pão de queijo e cobertura de catupiry, mel ou cheddar.

Você vai achar um milhão de vídeos no Youtube, mas é mais ou menos assim, que ela é feita, com variações de sabores de massa e recheios:

Em São Paulo, a Bubbly abre as portas no dia 3 de julho no Shopping Ibirapuera.