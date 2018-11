Arcor lança sorvete da icônica bala 7 Belo com um gostinho de infância

Se você é daquelas que morre de vontade de reviver certos gostinhos de infância, vai ter um motivo bem delicioso para celebrar ainda hoje. A Arcor, em parceria com a marca de paletas Los Los, lançou o sorvete da bala 7 Belo, que já promete ser o maior sucesso do próximo verão.

O sorvete de 65 gramas é feito à base de leite e traz o sabor característico de framboesa do docinho e vem em uma embalagem icônica que lembra a tradicional bala que conquistou gerações. Segundo o diretor executivo da DSR, que gerencia a Los Los, José Vicente Mazzarella, o preço médio do produto no mercado brasileiro é de R$ 5, e os sorvetes já estão disponíveis nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina.

Com mais de 500 pontos de venda em todo o país, a estimativa da Los Los é de um crescimento de 35% até o final do verão de 2019 e, ao que tudo indica, novos lançamentos deliciosos devem surgir logo. Deu água na boca, né?