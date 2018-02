Arte em miniatura: verão e gelato na palma da sua mão

Nesta semana, quem acompanha os perfis das marcas femininas da Abril no Instagram deve ter notado um post bem criativo passando pelo feed: cenas icônicas de verão reproduzidas em tamanho miniatura!

Teve mar de limão-siciliano, areia de paçoca, montanha de coco, pista de dança de morango e, claro, muito Gelato Cacau Show para deixar esta estação ainda mais deliciosa.

Chamado de #EncolhiOVerão, o projeto foi uma parceria entre a marca de chocolates, a Abril e o fotógrafo Renan Viana – idealizador do @encolhiaspessoas, perfil que reúne mais de 90 mil seguidores na rede social de fotografias.

Para clicar as cenas de verão, o artista combinou bonecos de apenas 2 centímetros de altura com objetos em escala reduzida, como piscinas, barcos e guarda-sóis, além de ingredientes que compunham os Gelatos Cacau Show. “O produto se tornou um mundo de possibilidades para as miniaturas”, pontuou Renan.

Na montagem, tudo foi milimetricamente posicionado com o auxílio de uma pinça em um trabalho cirúrgico, que levou até duas horas para ser concluído – isso sem contar a fase de pesquisa e planejamento das cenas. Veja o making-of:

Ficou impressionado e com água na boca? Então, confira o resultado desses cliques incríveis. Depois, é só escolher o seu sabor preferido para se refrescar neste verão.

Para o universo CAPRICHO, a pedida foi adoçar uma animada pool party com o Gelato Paçoca Cacau Show.

O glamour de ELLE foi representado em um minibalneário, com destaque para o refinado Gelato Limão Siciliano Cacau Show.

Não poderia faltar uma #atitudeboaforma no cenário de verão da marca fitness! Escalada e trekking para desbravar o Gelato Intensidade Cacau Show, feito com chocolate 70%.

A balada perfeita da COSMOPOLITAN neste verão é uma sunset party com muito Gelato Morango Fresco Cacau Show.

Uma tarde de verão em família e Gelato Coco Cacau Show para refrescar as leitoras de CLAUDIA.

Muito glitter, confete, serpentina e Gelato LaCreme Cacau Show no bloquinho de Carnaval do MDEMULHER.