A gente pensa com o maior carinho no cardápio das festas, porque nada mais gostoso do que todo mundo feliz em volta da mesa da ceia.

E o que poderia ser mais delicioso do que terminar a comemoração de Natal ou Ano Novo com uma sobremesa bem gostosa e que agrada geral? Pode até ser óbvio, mas duvidamos que você não vai querer provar uma colherada destas maravilhas!

Selecionamos só receitas tradicionais para quem não quer arriscar um doce novo bem em dia de festa:

Torta de Limão

Brigadeirão

Torta Holandesa

Manjar de coco

Pudim de leite condensado

Musse de Maracujá

Cheesecake de morango

Torta Musse de Chocolate

Bolo de nozes

Cassata de frutas

Brownie

Mosaico de Gelatina

Rocambole de morango

Bolo de Sorvete

Sagu de vinho

Merengue de chocolate com morango

Rabanada

Torta de frutas

Mil Folhas de Morango

Salada de Frutas

Quindão

Torta de maçã

E, claro, 3 pavês imbatíveis- pra todo mundo fazer piada, mas ninguém botar defeito!

Pavê de chocolate no potinho

Pavê de amendoim

Pavê de Sonho de Valsa