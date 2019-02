Em uma panela, misture o leite condensado, o leite em pó, o leite, a margarina e o coco.

Leve ao fogo baixo (160 ºC) e cozinhe, sem parar de mexer, por 20 minutos ou até a massa desgrudar do fundo da panela.

Retire do fogo e despeje a massa em um prato.

Ao amornar, molde 22 bolinhas com as mãos molhadas com água.