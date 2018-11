Black Friday: Burger King vai vender três sanduíches por R$ 15!

Se você gosta de Burger King, sexta (23) será o seu dia! A rede de fast food vai vender um combo de três sanduíches por R$ 15 na Black Friday. Sim, cada lanche sai por R$ 5!

E você pode montar a combinação do jeito que quiser, escolhendo entre o Chicken Sandwich, Cheddar Duplo e Cheeseburguer Duplo com Bacon e o Big King.

No ano passado, o BK já tinha feito uma promoção similar, mas eram apenas 2 sanduíches por este preço. “Fim do ano a grana fica mais curta e, pensando nisso, transformamos nosso 2 por 15 em 3”, contou o diretor de marketing e vendas do Burger King, Ariel Grunkraut.

Para completar o lanche, três batatas + três refrigerantes com refil também saem por R$ 15. E esta promo vai até o dia 25 de novembro.