Bolo de banana sem lactose

Ingredientes

· 6 bananas nanicas (660 g)

· 2 ovos

· 1 xícara (chá) de açúcar (160 g)

· ¼ de xícara (chá) de SupraSoy Sem Lactose Sabor Banana (32 g)

· 2 colheres (sopa) de cacau em pó (12 g)

· 1 xícara (chá) de farinha de trigo (120 g)

· ¼ de xícara (chá) de óleo (50 ml)

· 1 colher (sopa) de fermento químico em pó (10 g)

· Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Corte as bananas em rodelas e arrume-as sobre o fundo de uma forma (20 cm de diâmetro) untada e polvilhada com açúcar. Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o SupraSoy, o cacau, a farinha, o óleo, o fermento e ½ xícara (chá) de água fervente (100 ml) até formar uma massa homogênea. Despeje a massa, aos poucos, sobre as bananas, leve ao forno médio-alto pré-aquecido (200°C) e asse por cerca de 30 minutos ou até que ao espetar um palito na massa, esse saia limpo e seco. Desenforme morno e polvilhe açúcar e canela por cima.