O casamento real entre o Príncipe Harry e Meghan Markle teve muitas quebras de padrões – e o bolo não ficou de fora. Tudo bem, é tradição que haja um bolo de casamento e quem ousaria fugir disso? Bolo é tão bom! Mas o quitute feito para essa ocasião foi diferente do que estamos acostumadas a ver.

Se quando você pensa em bolo de casamento, imagina algo com várias camadas e um par de noivinhos no topo, vai se surpreender. A confeiteira Claire Ptak, dona da confeitaria Violet Cakes, optou por fazer três bolos e exibí-los em pratos de diferentes alturas, garantindo assim que a sobremesa ficasse imponente, mas não tão tradicional.

Para fazer os bolos, Claire usou 200 limões de Amalfi, 500 ovos orgânicos, de Suffolk, região da Inglaterra, 20 quilos de manteiga , 20 quilos de farinha, 20 quilos de açúcar e 10 garrafas de licor de flor de sabugueiro. Cada um foi coberto com um merengue suíço feito com o licor, e decorado com flores frescas.

Alguma dúvida de que está uma delícia?