Bolo fácil de nozes

Aqueça o forno a 180 °C.

Bata as claras em neve com a metade do açúcar.

Reserve.

Bata as gemas, a manteiga e o açúcar restante.

Junte as claras reservadas, as nozes e o biscoito e misture delicadamente até ficar homogêneo.

Despeje em uma assadeira untada e enfarinhada.

Leve ao forno por 30 minutos aproximadamente.

Deixe esfriar e corte ao meio.

Reserve.

Recheio: Leve ao fogo o leite condensado, o chocolate e a gema e cozinhe até engrossar, sem parar de mexer.

Espalhe o recheio sobre uma das partes do bolo e sobreponha a outra metade do bolo.

Use o restante do creme como cobertura.