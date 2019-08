Burger King lança hambúrguer recheado com ingrediente amado por muitos

Eita, que delícia! Nesta terça-feira (27), o Burger King anunciou o primeiro lanche da linha ‘BK Experts’, que “sempre irá trazer novidades dentro da carne”, como informa a assessoria da marca. O hambúrguer é recheado com queijo coalho e terá o nome de Prime Blend Cheese.

Junto com a carne diferente, o lanche é uma ótima opção para quem não abre mão do molho barbecue junto com maionese, alface, cebola roxa e tomate. Para literalmente fechar com chave de ouro, o pão é de brioche.

Os preços sugeridos pela rede de fast food são de R$27,90 o lanche individual, e R$32,90 o combo com batata e bebida refil. Só vale lembrar que, por mais que os preços pareçam atrativos, a novidade tem tempo limitado.

Confira a foto:

–