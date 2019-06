Já temos a bebida oficial da 23ª edição da Parada LGBTQ+! O Burger King acaba de lançar o Shake Arco-Íris, esta belezinha aí da foto. Com sorvete de baunilha, calda roxa e granulado- claaaaaro- colorido. O toque final? Algodão Doce!

Patrocinador da Parada em São Paulo, a lanchonete vai disponibilizar a o milk-shake apenas entre os dias 19 e 25 de junho. Ou seja, tem que correr pra garantir o seu! Custa R$14,90, tá?

E sabe o mais bacana? 100% do lucro da venda desta bebida vai pra Casa 1, uma ONG bem importante, que presta assistência e apoio para a comunidade gay.

O Burger King ainda vai trazer, em parceria com a MaxMilhas, a Mel C, das Spice Girls pra tocar em seu trio elétrico no domingo 23. Ah! E na quinta-feira (20), a lanchonete estará com jum stand na Feira da Diversidade, na Praça da República, onde receberá currículos de quem quiser trabalhar lá.